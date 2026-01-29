Cremonese verso l’Inter | Djuric c’è emergenza a centrocampo

La Cremonese si prepara alla partita contro l’Inter con qualche novità in attacco. Davide Nicola ha già a disposizione Milan Djuric, che potrebbe partire dall’inizio o entrare a gara in corso per cercare di dare peso alla manovra offensiva. L’emergenza in centrocampo resta, ma il tecnico si affida anche alla presenza del nuovo attaccante per affrontare la sfida.

La Cremonese entra nelle ore che portano alla sfida con l’ Inter tra novità e problemi da gestire. Davanti, Davide Nicola avrà subito a disposizione Milan Djuric: il nuovo attaccante rappresenta un’opzione immediata per dare peso e soluzioni a un reparto che cerca continuità, sia dall’inizio sia a gara in corso. Dal campo, però, arrivano anche segnali negativi. Michele Collocolo si è fermato di nuovo e non sarà della partita, mentre Warren Bondo continua a fare i conti con i problemi fisici: il suo rientro non è previsto prima di un paio di gare. Assenze che pesano soprattutto in mezzo al campo, dove le rotazioni sono ridotte e le scelte restano limitate.🔗 Leggi su Forzainter.eu

La Cremonese si rinforza in attacco con l'arrivo di Djuric dal Parma, in un'operazione conclusa rapidamente.

Per il 21° turno di campionato, Udinese e Inter si affrontano in Friuli.

