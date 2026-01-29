CransMattarella a Dubai vede Galeppini

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi a Dubai il padre di Emanuele Galeppini, uno dei 40 giovani morti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. L’incontro è avvenuto in un momento di grande dolore, e il presidente ha espresso vicinanza alla famiglia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dopo il colloquio.

11.30 11.00 Minneapolis,Corte contro Ice:no arresti10.40 Rogo a Crans, salgono a 4 gli indagati10.17 Musumeci: per Niscemi stop a rate mutui09.35 Pasdaran come terroristi,Ue verso il sì09.35 Pasdaran in lista terroristi? Ue per sì08.30 Disgelo Londra-Pechino,Starmer va da Xi07.30 Congelamento beni,Mosca chiede danni Ue23.05 Champions: tre ai playoff, Napoli fuori "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "POLVO SERÁN", vai all'articolo e al trailer e alla clipTEATRO - "RICCARDO III", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "SUDESTIVAL – il festival lungo un inverno", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO DELLA FRUTTA”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Mattarella Galeppini Golf a Dubai nel ricordo di Emanuele Galeppini e Crans Montana Il Dubai Invitational, parte del DP World Tour, si svolge negli Emirati Arabi Uniti, ricordando Emanuele Galeppini e tutte le vittime di Crans-Montana. Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana: giocava a golf e viveva a Dubai. Lo zio frena: «Aspettiamo il Dna» Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana della strage di Crans-Montana, in Svizzera. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mattarella Galeppini Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Crans-Montana, dimessi da Niguarda primi 2 giovani ustionati. Bertolaso: Presto torneranno a scuola; Crans-Montana, Meloni telefona a Parmelin: Adesso un processo equo e rapido. Crans-Montana, Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele GaleppiniUn incontro riservato: Mattarella a Dubai parla con il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana, ricordando una tragedia che ha segnato l’inizio dell’anno e decine di famiglie colpite profon ... notizie.it Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele GaleppiniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Dubai il papà di Emanuele Galeppini, il ragazzo morto a Crans-Montana al bar Le Constellation. I genitori di Emanuele, che era una pr ... msn.com Mattarella incontra il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana. I genitori del ragazzo, che era una promessa del golf italiano, vivono negli Emirati #ANSA facebook Martigny, il Presidente Mattarella ha reso omaggio alle vittime dell’incendio di Crans-Montana Il video: youtu.be/NZdUkVYItqosi… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.