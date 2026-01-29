Crans Montana salgono a 4 gli indagati per il rogo | nell’inchiesta anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza

A Crans-Montana sono saliti a quattro gli indagati per il rogo che ha devastato il Constellation a Capodanno. Oltre ai coniugi Jacques e Jessica Moretti e a un ex funzionario comunale, anche l’attuale responsabile della sicurezza pubblica è stato iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta cerca di capire cosa sia successo quella notte, quando 40 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite.

Salgano a quattro gli indagati per il rogo di Crans-Montana. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune svizzero, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno del Constellation dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferiscono alcuni media francofoni, quest'ultimo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio. Nel frattempo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato oggi – giovedì 29 gennaio – a Dubai il papà di Emanuele Galeppini, il ragazzo deceduto a Crans-Montana.

