Crans-Montana | Le lacune nella sicurezza note al Comune ben prima del rogo

A Crans-Montana, le autorità sapevano da tempo che il Le Constellation aveva problemi di sicurezza. Lo conferma il Comune, che aveva già in mano notizie sulle criticità prima che l’edificio prendesse fuoco il primo gennaio 2026. La scoperta di queste lacune ha riacceso il dibattito sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze nella zona.

La situazione del Le Constellation a livello di sicurezza era «probabilmente già nota al Comune ben prima dell’ incendio del primo gennaio 2026 ». Lo hanno scritto le tre pm che stanno conducendo l’indagine, nel provvedimento di una ventina di pagine con cui hanno respinto la richiesta del municipio di Crans-Montana di costituirsi parte civile. Cosa hanno scritto le pm. Dopo aver elencato le varie colpe dei proprietari e gestori del locale, le magistrate del Canton Vallese hanno scritto che «ci sono inoltre motivi per ritenere che il Comune abbia mancato al suo dovere di far rispettare le varie norme a lui incombenti per salvaguardare la vita e l’integrità fisica degli avventori» e che «tali mancanze potrebbero essere attribuite sia ai dipendenti che ai membri attuali ed ex membri del consiglio comunale ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’indagine sul rogo di Crans-Montana ha evidenziato diverse criticità procedurali, tra cui mancanti perquisizioni, esclusione delle parti civili e lacune investigative.

A Crans-Montana, un ex responsabile della sicurezza del Comune sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno.

