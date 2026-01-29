Crans Montana l' allarme sicurezza anche a Palermo | la prefettura chiede più controlli in discoteche e feste private

La prefettura di Palermo ha deciso di intensificare i controlli in discoteche e feste private. Dopo quanto accaduto a Crans-Montana, il prefetto Massimo Mariani ha convocato una riunione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica. Ora si punta a prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza nei locali notturni e negli eventi privati.

Disposizione di Mariani dopo la riunione del Comitato provinciale. "La tragedia di Capodanno impone verifiche sul rispetto delle norme e delle misure antincendio" Più controlli in discoteche, sale da balla, feste private. Li ha chiesti durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Massimo Mariani, dopo la tragedia di Crans-Montana. Il prefetto ha inviato una circolare ai sindaci della Città metropolitana, alle forze di polizia, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ispettorato territoriale del lavoro e alle organizzazioni di categoria con cui chiede di effettuare con "responsabile rigore", i controlli di legge sull'effettivo rispetto della normativa e contro ogni forma di abusivismo.

