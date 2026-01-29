Crans-Montana indagata una quarta persona per il rogo di Capodanno
La procura di Crans-Montana ha aperto un’indagine per l’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Ora sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati. La polizia continua a lavorare per chiarire cosa sia successo davvero quella notte.
Si allarga il fronte degli indagati per l’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. Secondo quanto riferito dall’emittente svizzera Rts, la procura ha iscritto nel registro una quarta persona: il responsabile del servizio di pubblica sicurezza del Comune, che sarà ascoltato dagli inquirenti il 6 febbraio. L’audizione sarebbe collegata alla mancanza di verifiche effettuate dall’amministrazione comunale, a partire dal 2019, nei confronti del bar-discoteca teatro della tragedia. In precedenza risultavano già indagati i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex responsabile della sicurezza del municipio di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lettera43.it
