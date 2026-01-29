Crans-Montana c’è quarto indagato | è capo sicurezza del Comune

La Procura di Sion ha iscritto nel registro un quarto indagato nel caso di Crans-Montana. Si tratta del capo sicurezza del Comune, che ora rischia di finire sotto inchiesta. La notizia arriva dalla televisione svizzera RTS, che ha rivelato il suo coinvolgimento accanto ai coniugi Moretti. La vicenda continua a tenere banco in città, tra sospetti e attese di chiarimenti.

C'è una quarta persona indagata per l'incendio della notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana e si tratta del responsabile del servizio di pubblica sicurezza del Comune, che sarà sentito dalla procura il 6 febbraio. È quanto risulta all'emittente svizzera Rts (Radio Télévision Suisse), secondo cui l'interrogatorio sarebbe legato ai mancati controlli da parte del Comune al bar Le Constellation dal 2019. mentre andrebbero effettuati annualmente. Gli altri indagati di cui si era finora a conoscenza erano i coniugi Moretti e uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

La procura di Crans-Montana ha iscritto nel registro degli indagati una quarta persona per l’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation.

Christophe Balet, il capo della sicurezza pubblica di Crans-Montana, è diventato il quarto indagato nell’inchiesta sull’incendio che ha colpito la località.

