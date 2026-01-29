crac della ditta di trasporti nel limbo 80 camionisti

Quattro mesi dopo il fallimento di una ditta di trasporti, 80 camionisti si trovano ancora senza lavoro e senza soldi. Molti di loro non hanno ricevuto lo stipendio e non hanno accesso a nessun aiuto economico. La situazione si trascina, lasciando i lavoratori in una specie di limbo, con poche certezze sul futuro.

Le vite di 80 autotrasportatori sono sospese in un limbo, da mesi senza stipendio e "senza l’attivazione di strumenti di sostegno al reddito". Sono dipendenti della Protopapa srl, ditta di trasporti fallita che lavorava nella filiera del colosso della logistica Gls. Il sindacato Filt Cgil ha chiesto alla Prefettura di Milano, alla Regione Lombardia e all’Ispettorato del lavoro l’apertura di un tavolo e un intervento per "l’adozione di ogni iniziativa utile a scongiurare il deterioramento della situazione occupazionale e sociale". "Non riteniamo in alcun modo corretto – spiega William Leoni, funzionario della Filt Cgil Milano e Lombardia – che decine di lavoratori vengano lasciati fermi, senza tutele, in una situazione che di fatto li spinge verso la Naspi come unica via di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

