Un nuovo studio dell’Istituto Mario Negri suggerisce che l’aspirina potrebbe aiutare i pazienti colpiti dal Covid. La ricerca ha confermato quanto già ipotizzato in passato: il farmaco potrebbe ridurre alcuni effetti della malattia. Ora si attende di capire se questa scoperta potrà portare a terapie più efficaci.

Anche se l’emergenza Covid è passata il virus continua a circolare, e rimane importante proteggersi soprattutto da quella che è la sua peculiarità principale: il danno polmonare. Per questo uno studio dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, pubblicato su Frontiers in Immunology, ha analizzato l’impatto dell'aspirina nel trattamento del Covid, scoprendo che può essere di grande aiuto nella cura delle prime fasi dell’infezione. Secondo i ricercatori l’aspirina sarebbe in grado di ostacolare il legame del virus con le cellule umane, interferendo con la proteina Spike, cioè la “chiave” che il virus utilizza per entrare nelle cellule. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Covid: perché l'aspirina può essere di grande aiuto

Approfondimenti su Covid aspirina

Un nuovo studio dell'Istituto Mario Negri evidenzia come l'aspirina possa contribuire a ridurre i danni ai polmoni causati dal Covid-19.

Un nuovo studio dell'Istituto Mario Negri ha approfondito il ruolo dell'aspirina nel contrasto al Covid-19.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Covid aspirina

Argomenti discussi: La Tachipirina e la pandemia COVID in Italia; Cosa c’è dietro il livido sulla mano di Trump: il fact-checking del cardiologo sulle sue parole; COVID-19: un antidolorifico popolare potrebbe ridurre la durata della degenza ospedaliera dovuta al virus; COVID / BASTAVA L’ASPIRINA.

Covid: perché l'aspirina può essere di grande aiutoUno studio dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha confermato una serie di studi già condotti in passato ... msn.com

Covid, uno studio ‘fotografa’ come l’aspirina disinnesca il virusUna ricerca dell’Istituto Mario Negri fa vedere come il farmaco agisce sulla proteina Spike, limitando i danni ai polmoni ... repubblica.it

Uno studio dell’Istituto Mario Negri ha dimostrato che l’aspirina può indebolire il legame tra il SARS-CoV-2 e le cellule dell’ospite, riducendo così i danni causati dal virus. Un passo in avanti importante per ridurre la gravità del Covid-19 facebook