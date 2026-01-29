Costretta a dimettermi dopo 13 anni perché mamma a un colloquio mi hanno detto | con una bimba non fa per te

Daria ha deciso di parlare. Dopo 13 anni di lavoro, si è trovata costretta a lasciare il suo impiego perché, pur avendo una bambina, le hanno detto che non faceva per lei. La storia di questa donna, raccontata a Fanpage.it, mette in luce le difficoltà di molte mamme che devono rinunciare al lavoro per colpa di giudizi e scelte sbagliate.

Daria (nome di fantasia ndr) ha scelto di raccontare la sua storia a Fanpage.it: dopo essere rimasta incinta, è stata prima costretta ad andare in maternità anticipata e poi a dimettersi dopo 13 anni di lavoro. "Ora cerco di nuovo impiego. A un colloquio mi è stato detto: 'Se sei mamma, questo lavoro non fa per te'".

