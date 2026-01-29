Costa Azzurra | cronaca di un amore infinito tra miti neve e centenari 

La Costa Azzurra continua a essere un simbolo di romanticismo e bellezza. Qui, da secoli, si intrecciano storie di amori infiniti tra il mare e le montagne. Miti, neve e centenari sono parte di questa terra che non smette di incantare chi la visita.

La Costa Azzurra non è un luogo: è una storia d’amore che si rinnova da secoli. Un sentimento profondo, stratificato, che nasce dall’incontro tra luce e materia, tra il blu assoluto del Mediterraneo e il bianco abbagliante delle vette alpine. Qui, dove i miti classici convivono con l’avanguardia culturale e il lusso dialoga con l’autenticità dei borghi, il tempo sembra dilatarsi, assumendo il ritmo lento della contemplazione e quello vibrante della creazione. La Riviera non si limita a farsi guardare: si lascia vivere, stagione dopo stagione, rivelando identità sempre nuove. Oggi la Costa Azzurra riscrive la propria narrazione, superando l’immagine iconica di spiagge e yacht per affermarsi come una terra verticale, sorprendente, dove la montagna guarda il mare e la neve diventa parte integrante del racconto mediterraneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Novellara e il calcio condividono una storia che dura da oltre un secolo.

