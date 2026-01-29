A Melbourne, durante gli Australian Open 2026, non sono stati solo i colpi a effetto a far discutere, ma anche un piccolo oggetto nascosto sotto i polsini dei tennisti. Tra i protagonisti ci sono Sinner e Alcaraz, che sono stati fermati perché indossavano il braccialetto Whoop, vietato dal regolamento del torneo. L'uso di questo dispositivo, molto popolare tra gli atleti per monitorare le performance, ha sollevato un polverone. La direzione ha deciso di intervenire e di vietarlo ufficialmente, lasciando i giocatori sorpresi e

A Melbourne, durante gli Australian Open 2026, non sono stati solo i colpi a effetto a far discutere, ma un piccolo oggetto nascosto sotto i polsini dei campioni. Prima dei loro match, stelle del calibro di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono state fermate dagli arbitri di sedia con una richiesta insolita: togliersi immediatamente il braccialetto elettronico. Nonostante l’approvazione ricevuta da quasi tutti gli altri circuiti mondiali, nei tornei del Grande Slam questo dispositivo è diventato un “fuorilegge”. Il protagonista del caso è Whoop, un tracker di ultima generazione che si distingue nettamente dai classici smartwatch. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è Whoop, il braccialetto che spopola tra i tennisti ma che agli Australian Open è vietato (chiedere a Sinner e Alcaraz)

Il braccialetto Whoop ha attirato l’attenzione durante gli ultimi giorni dell’Australian Open, diventando oggetto di discussione.

In un contesto di tennis professionistico, è stato vietato l’uso del braccialetto “whoop” che misura i dati.

