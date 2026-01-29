Cosa vuole fare Trump con l’Iran | Un attacco per innescare le proteste

Donald Trump sta pensando a come agire contro l’Iran. Al momento valuta diverse opzioni, tra cui colpire le forze di sicurezza e i leader iraniani. Lo scopo sarebbe alimentare le proteste in corso nel Paese. Le fonti riferiscono che l’obiettivo del presidente americano sarebbe di destabilizzare la regione. La situazione resta tesa e il governo statunitense non ha ancora confermato ufficialmente le mosse in corso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni contro l'Iran. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per fomentare i manifestanti, secondo diverse fonti. Anche se funzionari israeliani e arabi affermano che la sola potenza aerea non basterebbe a rovesciare il potere clericale. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno detto all'agenzia di stampa Reuters che Trump vuole creare le condizioni per un "cambio di regime" dopo che la repressione ha schiacciato il movimento di protesta nazionale all'inizio di questo mese, uccidendo migliaia di persone.

