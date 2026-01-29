Cosa si muove attorno all’Iran mentre l’Ue stringe sul piano politico

Mentre l’Unione Europea rafforza le sue posizioni politiche sul dossier iraniano, si muovono anche altri attori nella regione. Iran, Stati Uniti e paesi vicini cercano di capire quali saranno le mosse future. Washington resta in allerta, preoccupata per eventuali sviluppi militari e per l’incertezza che circonda le prossime decisioni degli Stati Uniti. La situazione si fa più complessa e spinge tutti a cercare chiarimenti e rassicurazioni.

Il dossier iraniano non è più gestito lungo un solo binario. Accanto alle decisioni pubbliche di Bruxelles, i principali attori regionali stanno cercando informazioni, chiarimenti e rassicurazioni a Washington, preoccupati dalle possibili evoluzioni militari e dall'incertezza strategica che circonda le prossime mosse degli Stati Uniti. Lo dimostra il doppio viaggio nella capitale statunitense di delegazioni israeliane e saudite, avvenuto mentre l'amministrazione Trump continua a non escludere opzioni militari contro l'Iran, e completa un significativo rafforzamento della propria postura nel Golfo.

