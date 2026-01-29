Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Si avvicina il weekend e a Monza e Brianza si moltiplicano le occasioni per uscire. Tra eventi gratuiti e altre iniziative, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dalle mostre alle feste di strada, molti hanno deciso di approfittarne per trascorrere qualche ora in compagnia, senza spendere troppo. Per chi cerca qualcosa di diverso dal solito, ci sono diverse opportunità per divertirsi e rilassarsi, anche senza aprire il portafoglio.

Si avvicina il weekend, il momento giusto per concedersi un po' di relax e di divertimento. Gli appuntamenti sono diversi. A Monza protagoniste saranno la celebre e amatissima sagra di san Biagio, perfetta per gustare il panettone, e l'incredibile pista da sci che in piazza Trento e Trieste sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

