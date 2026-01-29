Cortei per la Palestina scattano le denunce | contestato per la prima volta il nuovo reato di blocco stradale

A Bologna, le proteste contro la Palestina sono finite con denunce e sanzioni. Durante le manifestazioni non autorizzate, alcuni manifestanti hanno bloccato le strade, portando all’applicazione per la prima volta del nuovo reato di blocco stradale. La polizia ha identificato alcuni partecipanti e ha avviato le procedure per le sanzioni, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Dopo mesi di indagini della Digos, la Procura notifica avvisi a oltre cento attivisti. Rischiano fino a due anni di carcere È arrivato un primo bilancio delle manifestazioni non autorizzate pro Plaestina, con tanto di blocchi stradali, delle scorse settimane a Bologna. Dopo un lungo lavoro di indagine condotto dalla Digos, la procura sta notificando oltre un centinaio di avvisi di elezione di domicilio ad altrettanti partecipanti ai cortei, passaggio preliminare alla chiusura delle indagini e alle eventuali imputazioni formali nei loro confronti. Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Stefano Dambruoso, che ora dovrà passare al vaglio tutte le posizioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Cortei Palestina Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in Italia Federica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano. Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Manifestazione per la Palestina a Torino, carica della polizia davanti al museo Egizio Ultime notizie su Cortei Palestina Argomenti discussi: Cortei per Gaza a Bologna, cento denunciati: contestati i blocchi stradali, gli contri con gli agenti e i danneggiamenti; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo; Ultimo sfregio: Monumento pro Pal; Verso il 31 gennaio Torino è partigiana: le convocazioni delle piazze tematiche. Cortei per Gaza a Bologna, cento denunciati: contestati i blocchi stradali, gli contri con gli agenti e i danneggiamentiDiversi fascicoli in Procura per le manifestazioni del 22 settembre e del 3 ottobre (ma non solo) a Tpo, Cua, Giovani palestinesi. C’è anche il corteo contro Virtus-Maccabi ... corrieredibologna.corriere.it MASSA CARRARA: CORTEO CONTRO LE 37 DENUNCE PER LA SOLIDARIETÀ ALLA PALESTINAQuesta mattina, sabato 24 gennaio 2026, un corteo ha attraversato le vie di Massa Carrara in risposta alle denunce che hanno colpito ben 37 compagne e compagni per le manifestazioni in solidarietà all ... radiondadurto.org Ieri mattina un operazione di polizia ha privato della libertà diversi giovani del quartiere. La loro colpa aver alzato la testa durante i cortei per la Palestina ed in particolare il 3 Ottobre. Sappiamo da che parte stare! Nessun rimane indietro. Tutti liberi!! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.