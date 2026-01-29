Corriere dello Sport | Sterling si libera Manna | Forte ma è difficile

Il Napoli sta cercando di rinforzare la rosa prima della chiusura del mercato invernale. La società ha messo nel mirino Sterling, che si sta liberando dal suo attuale club. Manna ammette che il giocatore è forte, ma la trattativa resta complicata. Nei prossimi giorni si capirà se ci saranno sviluppi concreti o se la trattativa si fermerà.

Il Napoli spinge forte sulla fascia destra in questo finale di mercato invernale. La priorità è chiara: servono corsa, spinta e affidabilità tattica per completare la rosa di Antonio Conte. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli, con due nomi principali che si contendono la pole. In cima alla lista resta Juanlu Sánchez (21), esterno del Siviglia seguito già dall'estate scorsa. Ma nelle ultime ore prende sempre più quota anche l'ipotesi Emil Holm (25), laterale svedese di proprietà del Bologna, profilo che ha aperto concretamente alla possibilità di trasferirsi a Napoli.

