Corre la maratona di Hong Kong portando con sé un neonato | dopo 15 km arriva la brutta sorpresa

Un uomo ha corso 15 km della maratona di Hong Kong portando con sé un neonato. Le immagini hanno fatto il giro del web, mostrando il bambino davanti al petto del runner. Ma la corsa si è conclusa in modo brutto: le autorità stanno indagando sul motivo e sulle condizioni di quella scelta rischiosa.

Un partecipante della maratona di Hong Kong è diventato virale dopo che le telecamere lo hanno inquadrato mentre correva con un neonato portato davanti al petto: è finita male.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Hong Kong Marathon

Lorenzo Musetti si conferma tra i protagonisti del tennis internazionale, raggiungendo la finale a Hong Kong e salendo tra i primi cinque giocatori al mondo.

Con l’eliminazione di Diallo, il tabellone di Hong Kong si modifica, aprendo nuove opportunità per i giocatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hong Kong Marathon

Argomenti discussi: Si torna a correre la Maratona di Palestina: 42km di sport e speranza; La 24^ edizione si correrà domenica 12 aprile 2026; La Maratona è donna; Corri con LILT alla Milano Marathon e sostieni i bambini.

Corre la maratona di Berlino come Sted Sarandos, ma viene scoperto: è Harry Styles, sorprende tuttiHarry Styles è stato scoperto, ma alla fine è riuscito nel suo intento. Il popolare cantautore e attore britannico ha corso la maratona di Berlino e lo ha fatto sotto mentite spoglie. La sua presenza, ... fanpage.it

Domani si corre la Maratona di PalermoDomani mattina, alle 8:30, scatterà la trentesima, edizione della Maratona di Palermo. Lo start è alle 8:30 da piazza Politeama. Saranno 3.135 gli atleti ai nastri di partenza, distribuiti tra ... ansa.it

Arrivata in Italia da Hong Kong, ha avuto della difficoltà di salute. Poi ha incontrato Casa Renato - facebook.com facebook

- La password è "Ti amo da 10.000 anni" 'Hong Kong Express' di Wong Kar-wai (HK, 1994) x.com