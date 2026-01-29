Corona tu vuò fa il trumpiano? Sta qui il paradosso di Falsissimo

Oggi si discute di come il giornalismo sia cambiato nel tempo. Non si tratta più solo di rispettare regole di un albo, ma di raccontare la realtà, ovunque essa si trovi. Tra le varie notizie, spunta anche la polemica su Corona e le sue dichiarazioni, che sembrano riportare a un passato politico, con accuse di atteggiamenti trumpiani. La domanda che molti si pongono è se Corona voglia davvero interpretare quel ruolo o se, invece, si limiti a seguire il proprio modo di comunicare. La situazione resta incerta, e i commenti si moltiplicano sui

Oggi la definizione di giornalismo è diventata necessariamente ampia, o forse è sempre stata ampia: non è più solo un mestiere regolato da un albo (una peculiarità quasi tutta italiana), ma un'attività legata all'indagine della realtà e alla divulgazione di fatti: dalle corse dei cavalli fino alla politica, economia e tutti i colori della cronaca, etc. Secondo questa visione, "il giornalista è chi il giornalista fa", indipendentemente dal fatto che lo faccia in un programma televisivo o in una storia su Instagram. In questo contesto a mio avviso si inserisce "Falsissimo", il canale YouTube di Fabrizio Corona, che si pone come il rovescio speculare della trasmissione di Canale 5 "Verissimo". L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di controllare il canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Fabrizio Corona risponde alle recenti vicende legate a Falsissimo, dichiarando che la puntata di questa sera su Mediaset mirerà a mettere in luce alcune criticità del sistema. Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l'uscita di Belen Rodriguez da Mediaset: Così Belen ha perso il lavoro. Mario Adinolfi. Il sistema si compatta e si arrocca contro Fabrizio Corona: la procura di Milano lo censura, Mediaset manda comunicati di fuoco e silenzia i suoi conduttori, la Rai è uno strano competitor che tace, anche Urbano Cairo manda il suo segnale ai fr

