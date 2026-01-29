Corona attacca Mediaset dopo il divieto il comunicato della società | Non è informazione è lucrare con l’insulto

Mediaset risponde a Fabrizio Corona, che aveva pubblicato una nuova puntata di Falsissimo su YouTube. Dopo settimane di silenzio, la società ha diffuso un comunicato duro, accusando Corona di lucrare con insulti e di non fare vera informazione. La polemica tra l’ex paparazzo e il gruppo televisivo si riaccende, lasciando il tema della libertà di satira e di critica sotto i riflettori.

Dopo settimane di silenzio strategico, Mediaset ha rotto gli indugi. La risposta alla nuova puntata di Falsissimo pubblicata da Fabrizio Corona su Youtube è arrivata con la forza di un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni. L’azienda della famiglia Berlusconi ha scelto parole durissime per contrastare quelle che definisce “ menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento “. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ultimo episodio del format web dell’ex re dei paparazzi, in cui Corona ha esteso i suoi attacchi oltre Alfonso Signorini, coinvolgendo l’intera struttura aziendale milanese e la stessa famiglia Berlusconi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

