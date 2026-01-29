Coriano nel mirino dei ladri caccia all' uomo mentre calava la nebbia | setacciato il quartiere

Questa notte a Coriano i ladri si fanno sempre più audaci. Mentre calava la nebbia, sono scattate le operazioni di ricerca nel quartiere, dopo una serie di furti avvenuti lunedì sera. Gli agenti hanno setacciato le zone di Ospedaletto, Buscherini e via Zampeschi, ma ancora nessuna traccia dei malviventi. La caccia all’uomo è aperta.

Ancora ladri in azione nella zona dell'Ospedaletto e di Coriano. Dopo una serie di furti messi a segno lunedì sera in via Ravegnana, i "soliti ignoti" hanno colpito anche nei pressi del Buscherini e in via Zampeschi. A seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti.

