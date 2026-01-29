Questa sera al Terminale va in scena il cineconcerto dedicato alla Corazzata Potëmkin di Sergej Ejzenstejn. È un evento che ricorda i 100 anni dal debutto del film nelle sale sovietiche. Gli spettatori potranno rivivere, attraverso musica dal vivo e immagini, uno dei capolavori più influenti del cinema mondiale.

Da ricordare questa sera al Terminale il cineconcerto dedicato alla Corazzata Potëmkin (foto) di Sergej Ejzenstejn, a 100 anni dalla sua uscita nelle sale sovietiche. Ad accompagnare le immagini del film, pietra miliare della storia del cinema, due talentuosi musicisti del panorama indipendente e underground italiano: Bruno Dorella e Nicola Manzan, autori di una partitura originale scritta appositamente per l’opera cinematografica ed eseguita per violino, organetto e percussioni. Sempre al Terminale da domani continua la programmazione di Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Abel Ferrara, 9 candidature agli Oscar (16 e 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corazzata Potëmkin, il cineconcerto

Prossimi concerti 23/1 OvO Vicenza Caracol Olol Jackson 24/1 OvO Palazzolo Sull' Oglio Arci Base 25/1 OvO Milano Armonika Party CSOA Cox18 (ore 19) 29/1 Dorella/Manzan sonorizzano "La Corazzata Potemkin" Prato, Terminale Cinema 30/1 OvO Raven - facebook.com facebook