Coppa Italia delle Regioni Roccella | Montepremi unificato per pari opportunità

La decisione di unificare il montepremi tra le gare femminili e maschili nella Coppa Italia delle Regioni fa discutere. Roccella, uno dei protagonisti, definisce questa proposta come un passo importante per garantire pari opportunità. La proposta mira a dare maggiore valore alle competizioni femminili, cercando di colmare le differenze di trattamento tra i due generi. Nei prossimi giorni si attende una discussione più ampia tra gli organizzatori e le federazioni.
Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “La proposta di unificare il montepremi tra gare femminili e gare maschili è fondamentale. Nelle gare sportive femminili e maschili devono rimanere le differenze, proprio per promuovere gli sport femminili, ma devono essere differenze che non discriminano. In questo senso il montepremi uguale è il primo elemento che fa rispettare le pari opportunità e la partecipazione delle donne alle gare”. Lo ha dichiarato il ministro alla Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell'evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
