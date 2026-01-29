Coppa Europa Thaler sul podio a Orcieres | terza nella prima discesa
Sara Thaler si mette in mostra ancora una volta nella Coppa Europa di sci alpino. La giovane sciatrice di Gardenia ha conquistato il terzo posto nella prima discesa di Orcieres, aggiungendo un’altra presenza sul podio alla sua carriera. È il settimo volta che sale in alto in questo circuito.
Sara Thaler conferma il suo ottimo momento nella Coppa Europa di sci alpino. La ventunenne gardenese conquista il terzo posto nella prima delle due discese di Orcieres, salendo per la settima volta in carriera sul podio del circuito continentale. Sara Thaler centra un altro risultato di prestigio nella tappa francese di Coppa Europa a Orcieres. La sciatrice di Ortisei chiude al terzo posto la prima discesa libera, replicando le buone sensazioni su una pista che già nel gennaio 2024 l’aveva vista due volte seconda. Per lei si tratta del settimo podio complessivo in Coppa Europa, il secondo stagionale.🔗 Leggi su Sportface.it
Sci alpino, Sara Thaler terza nella discesa di Coppa Europa a Orcieres
Oggi a Orcieres Sara Thaler si piazza terza nella discesa di Coppa Europa, confermando il buon momento di forma dopo il terzo posto conquistato tre giorni fa in superG.
Sci alpino, Sara Thaler sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. Doppietta austriaca
Sara Thaler si distingue nello sci alpino conquistando un meritato piazzamento sul podio nella discesa di St.
Sci alpino, Sara Thaler terza nella discesa di Coppa Europa a OrcieresDopo il successo di tre giorni fa in superG, Fabiana Dorigo si ripete nella discesa di Coppa Europa a Orcieres. La tedesca concede dunque il bis sulle ... oasport.it
Thaler è terza nella prima delle due discese di CE di Orcieres, successo per DorigoSara Thaler è terza nella prima delle due discese della tappa di Coppa Europa di Orcieres, in Francia. La ventunenne gardenese di Ortisei sale così per la settima volta complessiva sul podio (le secon ... fisi.org
