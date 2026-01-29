Controlli rafforzati su permessi ex legge 104 e congedi | cosa cambia + scheda di sintesi

La legge di Bilancio 2026 cambia le regole sui permessi e congedi previsti dalla legge 104. Da ora in poi, ci saranno controlli più stretti per verificare chi usufruisce di questi benefici, soprattutto in casi di assenze legate alla disabilità o all’assistenza familiare. Le nuove norme puntano a rendere più trasparenti e più rigorosi i controlli, per evitare abusi e garantire che i permessi siano usati realmente da chi ne ha diritto.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un rafforzamento strutturale dei controlli sui principali istituti di assenza dal lavoro collegati alla disabilità e all'assistenza familiare. Le nuove disposizioni ampliano le competenze dell'INPS negli accertamenti sanitari richiesti dalle pubbliche amministrazioni, superando un approccio meramente formale e introducendo verifiche sostanziali sulla permanenza dei requisiti che legittimano il godimento.

