Controlli Asl chiusi tre campi sportivi | il mondo del calcio pratese è nel pallone

L’Asl ha deciso di chiudere anche il campo sportivo di San Giorgio a Colonica. La decisione arriva dopo tre controlli che hanno portato alla sospensione delle attività sui diversi campi di gioco. Domani, il campo di San Giorgio dovrà restare chiuso, aggiungendosi ai due già chiusi a Tavola e a Chiesanuova nelle scorse settimane. La situazione mette in allarme allenatori e giocatori, che ora devono trovare alternative per le proprie sedute di allenamento.

Tre controlli da parte di Asl, tre chiusure: dopo il campo sportivo parrocchiale di Tavola nei mesi scorsi e la chiusura del “Gaetano Scirea” di Chiesanuova poche settimane fa, sarà il campo sportivo di San Giorgio a Colonica a dover chiudere (a partire da domani 30 gennaio, quando arriverà la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Chiesa Scirea Roma: controlli interforze nei locali notturni della Capitale, tre chiusi nel fine settimana A Roma proseguono i controlli interforze nei locali notturni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza degli utenti. Antonio Cassano fa i nomi dei “tre più incompetenti nel mondo del calcio, che spero mi sentano” Antonio Cassano ha recentemente espresso opinioni forti sui tre opinionisti internazionali che, a suo avviso, rappresentano le figure più incompetenti nel mondo del calcio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Chiesa Scirea Argomenti discussi: Movida, ancora controlli sui locali notturni: dopo il Piper chiuse altre tre discoteche; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Controlli interforze nei locali notturni della Capitale, norme di sicurezza nel mirino degli agenti: chiusi 3 locali nel fine settimana; Blitz nel centro storico: carabinieri e ASL3 chiudono locali e sequestrano 50 chili di cibo. Controlli interforze sulla sicurezza a Roma, chiusi tre localiVa avanti il piano dei controlli nei locali pubblici della Capitale, con verifiche mirate a tutelare gli avventori e garantire il rispetto delle regole da parte dei gestori. (ANSA) ... ansa.it Movida, ancora controlli sui locali notturni: dopo il Piper chiuse altre tre discotecheSigilli al Queen in Prati, uno dei piano bar più famosi della capitale: potrà ripartire quando avrà ripristinato le condizioni di sicurezza ... msn.com Condivido l’avviso dell’ASL Roma 1 È stata segnalata, all’interno di diversi condomini, la presenza di una lettera che avvisa di “controlli e ispezioni senza preavviso” finalizzate alla verifica del benessere degli animali da co - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.