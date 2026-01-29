Contrada Petrusa caccia a chi sporca | cartelli ovunque contro l’abbandono dei rifiuti

Nella zona di Contrada Petrusa, i residenti hanno messo in campo una vera e propria battaglia contro chi sporca e abbandona rifiuti. Cartelli sono stati affissi ovunque per invitare alla tutela dell’ambiente e scoraggiare comportamenti scorretti. La lotta contro l’inciviltà si fa più visibile e decisa.

Scritte e avvisi lungo recinzioni e strade interpoderali. Residenti e comitati alzano il livello di attenzione e dichiarano guerra gli incivili Nella zona di contrada Petrusa è scattata una vera e propria offensiva contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Recinzioni, muri e accessi interpoderali sono stati tappezzati di cartelli che invitano al rispetto dell’ambiente e avvertono chi sporca delle possibili conseguenze. Messaggi diretti, duri e con un pizzico di amara ironia, che parlano chiaro: “Chi getta qui la spazzatura è una persona molto civile, simile a un maiale” e “Sappiamo chi sei, la prossima volta scatta la denuncia”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Contrada Petrusa

A Comun Nuovo arriva una mozione per contrastare l’abbandono dei rifiuti.