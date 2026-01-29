Antonio Conte non si nasconde e dice chiaramente che tornare in Champions sarà una battaglia. Dopo la partita contro il Chelsea, l’allenatore del Napoli ha commentato senza troppi giri di parole: “Ora giochiamo sabato, chi fa i calendari se ne fotte”. Le sue parole dimostrano tutta la sua determinazione e la frustrazione per le difficoltà del campionato, mentre i tifosi attendono di capire se il Napoli riuscirà a risalire la china.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video dopo la sfida di Champions contro il Chelsea Napoli-Chelsea, Conte a Prime. Gli chiedono del disastro. «I disastri sono altri. In questo disastro calcistico in un anno e mezzo abbiamo vinto scudetto e supercoppa, bisogna andarci piano con le parole, bisogna vedere che cammino è stato fatto, che difficoltà abbiamo trovato, anche oggi. Avevamo tredici giocatori, abbiamo tenuto testa al Chelsea, abbiamo giocato una partita di stampa europeo, nonostante le difficoltà di questa stagione. È dall’inizio dell’anno che abbiamo gravi defezioni, stiamo continuando il nostro percorso e stiamo continuando a crescere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Sarà una battaglia tornare in Champions. Ora giochiamo sabato, chi fa i calendari se ne fotte»

In un commento recente, Antonio Conte ha commentato la Supercoppa, sottolineando come la vittoria possa lasciare un segno nella storia.

