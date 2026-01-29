Il Napoli esce di scena in modo amaro, non riuscendo a passare i playoff. Conte, che ha guidato la squadra, commenta con un misto di orgoglio e rammarico: “Peccato, questa squadra meritava di più”. Nonostante le assenze di molti giocatori, il tecnico sottolinea che hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, addirittura meglio del Chelsea in alcune fasi. La partita lascia l’amaro in bocca ai tifosi, ma anche la consapevolezza che la squadra ha dato il massimo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è grande orgoglio e anche soddisfazione perché nonostante mancasse più di mezza squadra, abbiamo giocato anche meglio del Chelsea e meritavamo di più”. Antonio Conte fa i complimenti al suo Napoli, ma non nasconde l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions: “ Dispiace, e il rammarico è per Copenaghen perché lì non dovevamo pareggiare e questo ci ha costretto a giocare tutto con un top club – ha detto il tecnico dei campioni d’Italia a Sky -. Ma sono orgoglioso della squadra, peccato perché secondo me meritavamo di andare ai playoff. Mi sarebbe piaciuto misurarmi ancora in questa competizione, la vittoria del Chelsea è bugiarda come risultato finale, ma dobbiamo accettarlo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte: “Peccato, questo Napoli meritava i playoff. Senza mezza squadra noi anche meglio del Chelsea”

Approfondimenti su Conte Napoli

Questa sera il Napoli si gioca il futuro in Europa.

Dopo la partita tra Lazio e Napoli, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta, riconoscendo la superiorità degli avversari in questa fase.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Champions, Conte: Peccato, questo Napoli meritava i playoff; Champions: Conte, 'peccato, questo Napoli meritava i playoff'; Juve-Napoli, Marocchi: Conte si esalta nelle difficoltà; Conte saluta la Champions: Il rammarico è uno solo, ci ha condannati. Napoli meritava i playoff.

Conte saluta la Champions: Il rammarico è uno solo, ci ha condannati. Napoli meritava i playoffL'analisi del tecnico azzurro dopo la sconfitta con il Chelsea nell'ultimo turno della fase campionato: I ragazzi hanno fatto una partita veramente importante ... tuttosport.com

Napoli, Conte: Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazioneAntonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-3 contro il Chelsea che è costata l'eliminazione dalla. tuttomercatoweb.com

Complimenti al Benfica, Bodo Glimt e Quarabac, peccato per noi ma senza cambi validi in panchina non puoi reggere 90 minuti. Una nota di demerito per Conte perché tenere Juan Jesus su Joa Pedro è stato un azzardo in quanto era ammonito e non poteva - facebook.com facebook

Finaccia ridotti a fare le tabelline . Peccato avete avuto Sarri, Spalletti, Benitez gente che vi ha dato una cultura calcistica. Oggi seguite Conte e i suoi piagnistei x.com