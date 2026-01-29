Dopo l’eliminazione in Europa, Antonio Conte non nasconde il suo disappunto. Il tecnico del Napoli si dice orgoglioso della grinta mostrata dai suoi giocatori, anche senza 13 titolari, ma critica duramente i calendari che, a suo avviso, li stanno uccidendo fisicamente.

Rammarico, delusione e un pizzico di soddisfazione per essersela giocata più che alla pari. Antonio Conte è un misto di emozioni. La prima sensazione a prevalere è l’impotenza, il Napoli è arrivato ad uno dei momenti più importanti della stagione senza calciatori troppo importanti. “I disastri sono altri, stiamo parlando di sport” sostiene l’allenatore, quando si trova a commentare quello che è tutto sommato un fallimento, per la squadra campione d’Italia. “Ognuno di noi cerca di fare del proprio meglio. In questo disastro calcistico c’è uno scudetto e una Supercoppa Italiana in un anno e mezzo, bisogna andarci piano con le parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte, orgoglio e rabbia: "Napoli alla pari col Chelsea, ma i calendari ci uccidono"

Il tecnico azzurro mastica amaro dopo l'eliminazione: Senza 13 giocatori abbiamo mostrato carattere europeo. Il vero rimpianto resta Copenhagen, ora testa al campionatoIl tecnico azzurro mastica amaro dopo l'eliminazione: Senza 13 giocatori abbiamo mostrato carattere europeo. Il vero rimpianto resta Copenhagen, ora testa al campionato ... gazzetta.it

