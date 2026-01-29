Antonio Conte si mostra ancora una volta più a suo agio in campionato che in coppe europee. Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, confermando quella che sembra essere una sua caratteristica: eccelle nei campionati, ma fatica quando deve gestire più competizioni contemporaneamente. Una situazione che riaccende le discussioni sulla sua capacità di affrontare le sfide internazionali.

Il Napoli fuori dalla Champions è la conferma di quel che si è sempre detto di Antonio Conte: bravissimo nei campionati, quando deve concentrarsi su un’unica manifestazione, a disagio quando deve affrontare più competizioni. Il punto è che le grandi squadre oggi sono questo: giocano ogni tre giorni, passano da un torneo all’altro come quando i campioni di scacchi sfidano in simultanea tanti avversari. Conte non riesce a dividersi, perde energie. Sì gli infortuni pesano ma il Napoli in Champions ha cominciato a perdere punti anche prima di essere falcidiato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha confermato la sua idiosincrasia per le Coppe internazionali

Approfondimenti su Conte Champions

Kate Middleton dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, optando per un look festivo che riflette la sua eleganza senza tempo.

Fabio Capello commenta le sfide delle squadre italiane nel conciliare il campionato e la Champions League, sottolineando l'importanza di rischiare e osare quando si affrontano le competizioni europee.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Champions

Argomenti discussi: Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Perde 2-3 col Chelsea. Migliore in campo Vergara. Conte conferma la sua allergia all'Europa. De Laurentiis ha mantenuto le promesse, in cambio n; Quanto tiene Conte alla Champions? Domani si capirà; Napoli-Chelsea, la conferenza stampa di Rosenior: Conte è super, ma noi dobbiamo vincere; Juve-Napoli, le ufficiali: confermato David. Gioca Meret, Giovane in panchina.

Varriale: Conte si conferma di un'altra categoria! Con buona pace di chi lo criticaAntonio Conte ha da poco finito la conferenza stampa di presentazione a Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che decisa per l'accesso ai playoff degli azzurri. tuttonapoli.net

Conte ha deciso di tenere Vergara! Schira: Soddisfatto dalle sue ultime prestazioniTra i migliori in campo di Napoli-Sassuolo ieri, Antonio Vergara sembra essersi guadagnato la conferma in maglia azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive del futuro ... tuttonapoli.net

Tutto confermato: è Olivera l’unico cambio di Conte con Spinazzola a destra Dalle 22 seguiamo LIVE la notte di Champions League sul canale 16 del digitale su OttoChannel - facebook.com facebook

Insieme a #Conte, #Bonelli e #Fratoianni oggi abbiamo incontrato #FadwaBarghouti ed abbiamo confermato pieno supporto e solidarietà alla campagna internazionale per la liberazione di suo marito #MarwanBarghouti e degli altri prigionieri politici palestine x.com