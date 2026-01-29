Conte ha confermato la sua idiosincrasia per le Coppe internazionali
Antonio Conte si mostra ancora una volta più a suo agio in campionato che in coppe europee. Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, confermando quella che sembra essere una sua caratteristica: eccelle nei campionati, ma fatica quando deve gestire più competizioni contemporaneamente. Una situazione che riaccende le discussioni sulla sua capacità di affrontare le sfide internazionali.
Il Napoli fuori dalla Champions è la conferma di quel che si è sempre detto di Antonio Conte: bravissimo nei campionati, quando deve concentrarsi su un’unica manifestazione, a disagio quando deve affrontare più competizioni. Il punto è che le grandi squadre oggi sono questo: giocano ogni tre giorni, passano da un torneo all’altro come quando i campioni di scacchi sfidano in simultanea tanti avversari. Conte non riesce a dividersi, perde energie. Sì gli infortuni pesano ma il Napoli in Champions ha cominciato a perdere punti anche prima di essere falcidiato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Conte Champions
Kate Middleton ha confermato la sua eleganza scegliendo un look festivo e coerente con il suo guardaroba consolidato.
Kate Middleton dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, optando per un look festivo che riflette la sua eleganza senza tempo.
Capello: «Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare»
Fabio Capello commenta le sfide delle squadre italiane nel conciliare il campionato e la Champions League, sottolineando l'importanza di rischiare e osare quando si affrontano le competizioni europee.
Ultime notizie su Conte Champions
Argomenti discussi: Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Perde 2-3 col Chelsea. Migliore in campo Vergara. Conte conferma la sua allergia all'Europa. De Laurentiis ha mantenuto le promesse, in cambio n; Quanto tiene Conte alla Champions? Domani si capirà; Napoli-Chelsea, la conferenza stampa di Rosenior: Conte è super, ma noi dobbiamo vincere; Juve-Napoli, le ufficiali: confermato David. Gioca Meret, Giovane in panchina.
Varriale: Conte si conferma di un'altra categoria! Con buona pace di chi lo criticaAntonio Conte ha da poco finito la conferenza stampa di presentazione a Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che decisa per l'accesso ai playoff degli azzurri. tuttonapoli.net
Conte ha deciso di tenere Vergara! Schira: Soddisfatto dalle sue ultime prestazioniTra i migliori in campo di Napoli-Sassuolo ieri, Antonio Vergara sembra essersi guadagnato la conferma in maglia azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive del futuro ... tuttonapoli.net
Tutto confermato: è Olivera l’unico cambio di Conte con Spinazzola a destra Dalle 22 seguiamo LIVE la notte di Champions League sul canale 16 del digitale su OttoChannel - facebook.com facebook
Insieme a #Conte, #Bonelli e #Fratoianni oggi abbiamo incontrato #FadwaBarghouti ed abbiamo confermato pieno supporto e solidarietà alla campagna internazionale per la liberazione di suo marito #MarwanBarghouti e degli altri prigionieri politici palestine x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.