Conte dopo Napoli-Chelsea | orgoglio e rimpianti in Champions

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Antonio Conte ha parlato di sentimenti contrastanti. Da un lato, si è detto orgoglioso della prestazione della sua squadra, dall’altro ha ammesso i rimpianti per alcune occasioni mancate. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, il tecnico resta convinto di aver visto una buona gara e si prepara già alla prossima sfida.

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League arrivata dopo la sconfitta contro il Chelsea, Antonio Conte ha scelto di partire dagli aspetti positivi della serata del Maradona. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni della CBS, ha sottolineato la prova di carattere offerta dalla squadra, capace di mettere in difficoltà una delle formazioni più attrezzate d'Europa pur in una situazione di emergenza assoluta. "C'è delusione per l'eliminazione? Sicuramente sì, per l'eliminazione. Non per la prestazione di stasera, perché abbiamo giocato una grande partita contro il Chelsea. Eravamo in emergenza totale, con soli 13 giocatori disponibili e tanti infortunati, e nonostante questo penso che avremmo meritato qualcosa in più".

