Conte | Disastro Napoli? Piano con le parole Poi critica il calendario

Il tecnico della Roma, Antonio Conte, si è scagliato contro chi definisce il fallimento del Napoli un disastro. “È un disastro? Parliamo di sport”, ha detto, criticando anche il modo in cui si discute di calcio. Poi ha aggiunto che, nonostante i problemi, nella sua carriera ha vinto uno scudetto e una Supercoppa in poco più di un anno e mezzo. Conte ha anche espresso dubbi sul calendario delle partite, che giudica troppo stretto e poco gestibile.

(Adnkronos) – "E' un disastro? Parliamo di sport. Ognuno di noi cerca di fare il meglio, in questo disastro calcistico abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa in un anno e mezzo. Bisogna andarci piano con le parole". Antonio Conte risponde così ai microfoni di Amazon Prime, dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea e l'eliminazione del Napoli in Champions League. "Bisogna valutare tutto il cammino, anche oggi abbiamo giocato senza 13 calciatori e abbiamo tenuto testa al Chelsea in un match di stampo europeo. Abbiamo gravi defezioni dall'inizio dell'anno, eppure stiamo facendo il nostro percorso e stiamo continuando a crescere".

