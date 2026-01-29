Conte critica il calendario | Vorrei sapere di chi è stata la brillante idea di

Dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League, Antonio Conte non si è nascosto. Durante la conferenza stampa, ha elogiato i suoi giocatori per l’impegno, ma non ha evitato di criticare la scelta di far giocare il Napoli appena due giorni e mezzo prima, alle 18 di sabato. Una decisione che, secondo il tecnico, mette a rischio la condizione fisica della squadra.

Dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League, Antonio Conte, in conferenza stampa, ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi e criticato la decisione di far scendere in campo il Napoli sabato alle 18, a soli due giorni emmezzo dall'impegno europeo.

