Conte | Ci tagliamo gli stipendi daremo un milione di euro a chi è stato danneggiato dal ciclone

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito metterà a disposizione un milione di euro per aiutare le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. In un gesto concreto, i membri del movimento si impegnano a tagliarsi gli stipendi per finanziare questa iniziativa. La decisione arriva in un momento difficile per le zone colpite, dove il ciclone ha causato ingenti danni.

La proposta dovrà prima passare dal voto degli iscritti. Così il leader pentastellato in un video: "Ma il Governo usi i soldi che vuole dirottare per quel progetto faraonico del Ponte sullo Stretto, che ormai è miseramente fallito. Ci sono famiglie che stanno soffrendo in Sicilia. Hanno fatto sacrifici per una vita e si ritrovano senza niente" Il Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader Giuseppe Conte: "Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Conte Milione

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito si taglierà gli stipendi per destinare un milione di euro alle famiglie e alle imprese colpite dal maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia che verranno destinati un milione di euro alle famiglie di Niscemi e alle imprese colpite dal maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Milione

Argomenti discussi: Conte: Ci tagliamo gli stipendi, destineremo un milione di euro per chi è stato danneggiato dal ciclone; Conte: Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempo; Ciclone, Conte: Noi del M5S ci tagliamo lo stipendio, 1 milione per famiglie e imprese; Il tentato omicidio davanti ai Rotoli e la faida tra famiglie allo Zen: dubbi sulla dinamica, slitta la sentenza.

Maltempo al Sud Italia, la proposta di Conte: Ci tagliamo gli stipendiMaltempo nel Sud Italia: Conte annuncia un milione di euro per famiglie e imprese colpite, con un taglio degli stipendi dei parlamentari del M5S. notizie.it

Conte: Daremo 1 milione di euro alle famiglie di Niscemi e colpite dal maltempo, ci siamo tagliati lo stipendioIl Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader ... today.it

Melone, per il dissesto idrogeologico: 6,5 miliardi di tagli alla manutenzione del territorio dalle risorse del pnrr di Conte - facebook.com facebook