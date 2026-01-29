Conte | Board of Peace di Trump è un suicidio per le Nazioni Unite – Il video

Il presidente Conte critica duramente il Board of Peace di Trump, definendolo un “suicidio” per le Nazioni Unite. Durante un intervento a Roma, ha detto che le Nazioni Unite hanno già perso credibilità da tempo e che l’accettazione del nuovo organo rappresenta il colpo finale, quasi un suicidio per l’istituzione internazionale. Le sue parole arrivano in un momento di grande tensione internazionale, mentre si discute del futuro delle Nazioni Unite e delle sue strutture.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Le Nazioni Unite hanno perso la credibilità, già da tempo. Aver accettato il Board of Peace di Trump direi che è il coronamento, forse il suicidio, diciamo, direi di un suicidio. Con quella risoluzione le Nazioni Unite hanno di fatto ammesso che tutti i valori presenti nella Carta si possono delegare al potente di turno" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo a un evento della Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno condiviso un appello rivolto alla premier Meloni, chiedendo di opporsi alla partecipazione dell’Italia al Board of Peace, in segno di solidarietà con il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

