Contado un ’Ballo elementare’ in scena al teatro Comandini

Questa sera al teatro Comandini torna Contado, il tradizionale appuntamento del venerdì dedicato ai raduni sociali. Questa volta, il palco ospita un ‘Ballo elementare’ con nuove partecipazioni e idee che arricchiscono l’evento. Il comitato che organizza, composto da Claudia Castellucci, Sissj Bassani e Pier Paolo Zimmermann, ha lavorato per portare sul palco qualcosa di diverso dal solito. La serata promette di essere un’occasione per incontrarsi e divertirsi, con un programma che si distingue per originalità e coinvolgimento.

Nuove partecipazioni e idee arricchiscono Contado, il calendario di raduni sociali del venerdì al teatro Comandini a cura di un comitato composto da Claudia Castellucci, Sissj Bassani, Pier Paolo Zimmermann. Le serate di Contado alternano ascolto, visioni, letture al centro delle quali emerge un happening ogni volta diverso. Quello di domani alle 20.30 sarà ’ Ballo elementare ’. I passi si svolgeranno su musica di Alberto Ricca Bienoise. La serata si apre alle 19.30 con il Rab e la diffusione di elisir originali creati da Matteo Marchetti; alla stessa ora si aprirà l’Emeroteca, con l’esposizione e la consultazione di articoli di cultura generale in rapporto alla società del tempo attuale: gli articoli possono essere consultati o, a richiesta, riprodotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro Comandini Approfondimenti su Contado Ballo Il classico del teatro infantile "La terra dei lombrichi" torna in scena al teatro Comandini Arti sceniche, al Teatro Comandini il ciclo di lezioni guidate da Claudia Castellucci Al Teatro Comandini di Cesena è iniziato il ciclo di lezioni sulle arti sceniche, guidato da Claudia Castellucci. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Contado Ballo Argomenti discussi: Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro Comandini. Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro ComandiniNuove partecipazioni e idee arricchiscono Contado, il calendario di raduni sociali del venerdì al teatro Comandini a cura di ... ilrestodelcarlino.it Non ho resistito a condividere le foto del ballo di fine anno di mia figlia! Lei e la sua migliore amica passano un sacco di tempo nella nostra libreria dell'usato locale, quindi hanno deciso di fare le foto lì e le adoro. Cattura perfettamente la mia lettrice accanita! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.