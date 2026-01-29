Conservatorio Mascagni sabato 31 gennaio Leone Pini in concerto con Michela Spizzichino

Sabato 31 gennaio il Conservatorio Mascagni di Livorno ospita il concerto di Leone Pini insieme a Michela Spizzichino. Dopo il successo dei primi tre eventi con artisti come Bacchetti, il pubblico è atteso per un altro appuntamento che promette musica di qualità.

Dopo il successo di pubblico dei primi tre appuntamenti in cartellone che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Francesco Gorreri, Sophia Rizzo e il celebre pianista Andrea Bacchetti, il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno invita la cittadinanza al terzo appuntamento della rassegna "Il Sabato del Mascagni", in programma sabato 31 gennaio alle 16.30 nell'Auditorium "Cesare Chiti" con ingresso libero fino a esaurimento posti. Protagonista del Recital III sarà il giovane Leone Pini, violinista in formazione presso il Conservatorio, allievo della professoressa Chiara Morandi, che per l'occasione sarà accompagnato al pianoforte dalla professoressa Michela Spizzichino.🔗 Leggi su Livornotoday.it

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Mascagni di Livorno organizza il concerto “La musica ridà vita”, previsto per martedì 27 gennaio 2026 alle 18 nell'Auditorium Cesare Chiti.

