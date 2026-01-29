Congelamento beniMosca chiede danni Ue

La Russia ha deciso di portare l’Unione Europea in tribunale per recuperare i soldi congelati sui propri beni. Mosca ha presentato un’istanza davanti al Tribunale arbitrale, accusando l’UE di aver bloccato le risorse russe senza motivo e chiedendo un risarcimento. La questione si fa sempre più tesa mentre le parti si preparano a discutere la legittimità di questa misura.

7.30 La Russia sta agendo attraverso il Tribunale arbitrale per recuperare i danni causati dal congelamento dei beni russi nell'Ue. Lo ha dichiarato alla Tass, il direttore per le questioni europee del ministero degli Esteri Maslennikov. "Bloccando riserve sovrane e asset di investitori privati,l'Ue ha violato le norme del Diritto internazionale Consideriamo qualsiasi azione illegale nei confronti dei beni russi come un furto al quale il nostro Paese reagirà in modo adeguato", ha avvertito.

