confermate le 40 serate ordinanza in stand by in attesa del prefetto

Il Comune di Forte dei Marmi conferma le 40 serate sulla spiaggia per l’estate. Il sindaco Bruno Murzi ha deciso di mantenere in programma 32 serate con musica di sottofondo e altre otto con intrattenimento, inclusi eventi di Sant’Ermete e Ferragosto. L’ordinanza è ancora in stand by, in attesa del via libera del prefetto.

FORTE DEI MARMI Per la prossima stagione il sindaco Bruno Murzi ha intenzione di permettere quaranta serate in spiaggia: trentadue con sola musica di sottofondo e otto con musica di intrattenimento (oltre a Sant’Ermete e Ferragosto). Resterà il divieto di proporre pertanto pubblico spettacolo. L’ordinanza che riguarda gli stabilimenti balneari al momento però resta nel cassetto: Murzi ha scelto di attendere la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dalla Prefettura per il 4 febbraio, dedicata ai profili di sicurezza nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo nel quadro delle indicazioni nazionali rafforzate a seguito dei fatti di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

