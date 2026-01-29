Conferenza di estremisti di destra alla Camera Furgiuele conferma Fontana | Ci ripensi

Questa mattina si infiamma il dibattito dopo l’annuncio della conferenza stampa sulla ‘remigrazione’ organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele. La polemica si accende sui social e tra i politici, con alcuni che chiedono di cancellarla e altri che difendono l’iniziativa. Intanto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana invita Furgiuele a ripensarci, mentre si attendono eventuali cambi di programma.

E’ polemica sulla conferenza stampa sulla ‘remigrazione’, organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì alle 11.30 alla Camera.che prevede la partecipazione di esponenti dell’estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (già Forza Nuova). Furgiuele conferma che l’evento ci sarà nonostante l’invito a ripensarci da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il deputato leghista: “Fontana non parla a nome del partito”. “Non c’è nessuna remissione di peccato. Domani si presenta una legge di iniziativa popolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato duramente la conferenza stampa prevista per domani.

A poche ore dall’annuncio della conferenza stampa sulla remigrazione prevista per domani alla Camera, la polemica infuria.

Argomenti discussi: La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Il governo israeliano affida la memoria ai peggiori razzisti; Remigrazione e riconquista, la Camera apre le porte all’estrema destra identitaria, neofascista e xenofoba; Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini.

