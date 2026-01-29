Conerobus stravince il sì Sarà accordo con l’azienda Revocato lo sciopero di oggi

I lavoratori di Conerobus hanno scelto di sostenere l’accordo con l’azienda. Oggi non ci sono scioperi né presidi davanti al Comune. La maggioranza ha deciso di continuare a lavorare, permettendo all’azienda di riprendere il suo normale funzionamento.

Referendum in Conerobus, i lavoratori hanno dato fiducia all’azienda che adesso può respirare. Oggi, intanto, niente sciopero del Tpl ad Ancona e revocato anche il presidio dei lavoratori davanti al comune. Un risultato schiacciante quello che ha decretato la vittoria del ‘Sì’, con 269 voti, contro gli appena 54 del ‘No’; a questi voti, per completezza dei dati, si devono aggiungere 6 schede bianche e 3 nulle, per un totale di 332 votanti, oltre l’80% degli aventi diritto. Un’ora dopo la proclamazione del risultato è arrivata la firma dell’accordo generale tra i vertici aziendali, Consiglio d’Amministrazione in primis, e le sigle sindacali – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl - che dopo le tensioni e le divisioni delle scorse settimane, si sono dovute ricompattare dopo l’esito del voto e assieme hanno controfirmato l’accordo aziendale: "I lavoratori hanno dato un messaggio chiaro – si legge nella nota sindacale diffusa ieri sera –, dimostrando come abbiano a cuore le sorti di Conerobus e quanto tengano al suo salvataggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I lavoratori di Conerobus hanno deciso di revocare lo sciopero di 24 ore.

Questa mattina Conerobus comunica sui social che lo sciopero di 24 ore previsto per domani, giovedì 29 gennaio 2026, è stato annullato.

