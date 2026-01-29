Condò sul sorteggio della Juve | Brugge e Galatasaray si equivalgono ma è meglio evitare i turchi per questo motivo

Paolo Condò commenta il sorteggio della Juventus in Champions League. Dice che Brugge e Galatasaray sono sullo stesso livello, ma preferirebbe evitare i turchi. La ragione? Perché i giocatori di Galatasaray sono più fisici e rischiano di mettere in difficoltà la squadra di Allegri. La Juve ora si prepara ad affrontare il girone, cercando di evitare problemi con le avversarie più dure.

Paolo Condò ha parlato del sorteggio di Champions League della Juventus, dicendo che eviterebbe il Galatasaray per questa ragione. La Juventus guarda a Nyon con attenzione in vista dei sorteggi per gli spareggi di Champions League. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò si è soffermato su quella che potrà essere l'avversaria dei bianconeri nel playoff della coppa dalle grandi orecchie. L'analisi del giornalista evidenzia come il cerchio si sia ormai chiuso attorno a due sole opzioni concrete: la strada per gli ottavi passa inevitabilmente da una sfida contro i belgi del Club Brugge o contro i turchi del Galatasaray.

