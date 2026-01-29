Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Con le prime convocazioni pronte, i docenti ammessi al concorso per infanzia e primaria sotto il PNRR3 si preparano alla prova orale. Le convocazioni sono arrivate a chi ha raggiunto il voto minimo e rientra nel gruppo degli ammessi. Ora si aspetta solo il giorno della prova, mentre le scuole organizzano la logistica.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 AAAA – Le prove orali avranno avvio il giorno 10 febbraio 2026 con estrazione traccia della lezione simulata alle ore 15.00 e il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 15.00 con la prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

Ultime notizie su Concorso Infanzia

Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto AAAA – Avviso calendario prova orale (I convocazione); D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Costituzione della commissione giudicatrice (I Rettifica); Concorsi scuola 2026: bandi in uscita e selezioni in corso.

