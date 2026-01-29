La catena Conad Nord Ovest ha raccolto oltre un milione e 200 mila euro per aiutare gli ospedali della Toscana sud-est. Durante le festività natalizie, l’azienda ha promosso l’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, riuscendo a raccogliere 1.267.600 euro. La somma servirà a sostenere otto ospedali e reparti pediatrici nelle comunità in cui Conad opera.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Conad Nord Ovest ha raccolto 1.267.600 euro a sostegno di otto ospedali e reparti pediatrici nelle comunità in cui opera, grazie all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo prenatalizio 2025. Tra gli ospedali che beneficiano del sostanzioso aiuto ci sono anche strutture toscane. Il risultato è stato raggiunto grazie alla generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney. Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con 1,90 euro in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conad a sostegno degli ospedali della Toscana sud-est

Approfondimenti su Conad Nord Ovest

Conad ha raccolto oltre 3,6 milioni di euro, destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani.

