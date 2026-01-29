Dieci assunzioni e un nuovo stabilimento "5.0": la pizza marchigiana che conquista l’estero investe ancora a San Severino. "La Pizzeria Srl", azienda familiare di San Severino tra i principali produttori di pizze e prodotti da forno, apre le candidature per la prima Academy formativa finalizzata all’assunzione di dieci operatori di industria alimentare. Il percorso si svolgerà dal 9 al 20 febbraio in azienda e porterà all’assunzione dei candidati ritenuti più idonei. Le selezioni, curate dalla filiale di Fano dell’agenzia Adhr Group, saranno aperte fino al 3 febbraio e si rivolgono a persone del territorio, preferibilmente tra i 30 e i 40 anni, con o senza esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con "La Pizzeria" un corso di formazione e dieci assunzioni

Approfondimenti su La Pizzeria San Severino

Il Caaf Cgil Toscana offre una formazione gratuita in vista della campagna fiscale 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su La Pizzeria San Severino

Argomenti discussi: Passione di famiglia: benvenuti alla pizzeria Il Pachino di Viareggio, ovvero l'altro Giovannini; Un fratello chef e l’altro pizzaiolo aprono una pizzeria al taglio a Roma (venerdì si fa merenda in piazza); Con La Pizzeria un corso di formazione e dieci assunzioni; Vince per la seconda volta di fila il campionato del mondo di pizza: chi è Michela Carbone di Alpignano.

La pizzeria Manuno ritorna con un robot aiuto cameriereLa famiglia dei pizzaioli Matarazzo si allarga, oltre al «ricongiungimento» con padre Mario arriva anche un piccolo robottino cameriere. Dopo l’esperienza della pizzeria nel Casertano — entrata in ... brescia.corriere.it

A Monza una pizzeria con giardino punta sul tempo e lancia un 2x1 sulla sua pizza più famosa.A Monza una pizzeria con giardino propone un 2x1 sulla Pizza San Fiorano, tra forno a legna e servizio senza turni. monza-news.it

#Menùdelgiorno #Pizzeria santa Maria EX FONTANA SI TROVA IN CORSO ITALIA 42 #BAREGGIO specialità #pescefresco e #carneallabrace alla griglia e big pizza e #pizzakamut (#senzalievito ) e pizza senza #glutine e #fornolegna Te. 3407809740 - facebook.com facebook