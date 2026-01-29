Con La Pizzeria un corso di formazione e dieci assunzioni
Dieci assunzioni e un nuovo stabilimento "5.0": la pizza marchigiana che conquista l’estero investe ancora a San Severino. "La Pizzeria Srl", azienda familiare di San Severino tra i principali produttori di pizze e prodotti da forno, apre le candidature per la prima Academy formativa finalizzata all’assunzione di dieci operatori di industria alimentare. Il percorso si svolgerà dal 9 al 20 febbraio in azienda e porterà all’assunzione dei candidati ritenuti più idonei. Le selezioni, curate dalla filiale di Fano dell’agenzia Adhr Group, saranno aperte fino al 3 febbraio e si rivolgono a persone del territorio, preferibilmente tra i 30 e i 40 anni, con o senza esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su La Pizzeria San Severino
La pelletteria di lusso va, riprendono le assunzioni. Porto Sant'Elpidio, l?azienda Studio Immagine avvia un corso di formazione e cerca personale
Formazione gratuita con Caaf Cgil. Campagna fiscale, assunzioni
Il Caaf Cgil Toscana offre una formazione gratuita in vista della campagna fiscale 2026.
Ultime notizie su La Pizzeria San Severino
Argomenti discussi: Passione di famiglia: benvenuti alla pizzeria Il Pachino di Viareggio, ovvero l'altro Giovannini; Un fratello chef e l’altro pizzaiolo aprono una pizzeria al taglio a Roma (venerdì si fa merenda in piazza); Con La Pizzeria un corso di formazione e dieci assunzioni; Vince per la seconda volta di fila il campionato del mondo di pizza: chi è Michela Carbone di Alpignano.
La pizzeria Manuno ritorna con un robot aiuto cameriereLa famiglia dei pizzaioli Matarazzo si allarga, oltre al «ricongiungimento» con padre Mario arriva anche un piccolo robottino cameriere. Dopo l’esperienza della pizzeria nel Casertano — entrata in ... brescia.corriere.it
A Monza una pizzeria con giardino punta sul tempo e lancia un 2x1 sulla sua pizza più famosa.A Monza una pizzeria con giardino propone un 2x1 sulla Pizza San Fiorano, tra forno a legna e servizio senza turni. monza-news.it
#Menùdelgiorno #Pizzeria santa Maria EX FONTANA SI TROVA IN CORSO ITALIA 42 #BAREGGIO specialità #pescefresco e #carneallabrace alla griglia e big pizza e #pizzakamut (#senzalievito ) e pizza senza #glutine e #fornolegna Te. 3407809740 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.