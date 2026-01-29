Compensazioni Roma approva il taglio di un milione di cubature a Casal Giudeo
Roma approva ufficialmente il taglio di un milione di cubature a Casal Giudeo. La decisione passa dall’assemblea capitolina dopo il via libera della giunta. La misura riguarda le compensazioni edilizie previste nell’area dell’Agro romano meridionale. Ora si attende solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per mettere nero su bianco questa novità.
Dopo quello della giunta, è arrivato anche il via libera in assemblea capitolina. Roma Capitale ha approvato ufficialmente il taglio di cubature per le compensazioni previste a Casal Giudeo, nell'Agro romano meridionale. Il Comune taglia cemento a Roma sudLa delibera passata col voto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Casal Giudeo
Roma, Pisilli e il campetto di Casal Palocco: “Per noi era come l’Olimpico”
L'Ars siciliana approva una norma "fake". Ed è polemica per il milione stanziato per il nulla
Ultime notizie su Casal Giudeo
Argomenti discussi: Elezioni a Roma, Raggi tiene a distanza Gualtieri. E sul campo largo cala la scure della riforma elettorale.
Roma, il Comune approva i varchi della Ztl del centro storicoLa Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico riguardante la realizzazione dei nuovi varchi di controllo elettronico dei transiti in uscita dalla Ztl Centro ... roma.corriere.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.