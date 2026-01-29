‘Community Funding’ raddoppia

La BCC Felsinea rilancia il progetto ‘Community Funding’, un percorso formativo rivolto agli enti non profit del territorio. L’obiettivo è aiutare le associazioni a trovare nuovi modi per finanziare le proprie attività, coinvolgendo la comunità e sfruttando le opportunità del crowdfunding. La banca ha deciso di raddoppiare gli interventi, offrendo più risorse e supporto a chi vuole avvicinarsi a questa forma di raccolta fondi. Il percorso si svolge in collaborazione con Ginger Crowdfunding, un partner esperto nel settore.

BCC Felsinea rilancia 'Community Funding', il percorso formativo per gli enti non profit del territorio, in collaborazione con Ginger Crowdfunding. L'obiettivo è fornire strumenti per utilizzare il crowdfunding in modo efficace e raccogliere fondi per progetti a impatto locale. "Con la prima edizione sono stati raccolti quasi 150.000 euro grazie al coinvolgimento di oltre 1.600 sostenitori, con una quota di overfunding del 172%. I progetti supportati sono stati 13", sottolinea il direttore generale Andrea Alpi. Le associazioni partecipanti potranno accedere a un corso di formazione gratuito, lanciare la propria campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger.

