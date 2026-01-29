Commento al parere ANAC del 21 gennaio 2026 | consolidamento dei principi in materia di calcolo delle soglie comunitarie e divieto di frazionamento artificioso negli appalti pubblici

La pubblica amministrazione apre la porta a nuovi chiarimenti sul calcolo delle soglie comunitarie negli appalti pubblici. Dopo il parere del 21 gennaio 2026, si fa più chiaro il modo in cui devono essere calcolate le soglie e come evitare frazionamenti artificiosi nei contratti di forniture per le scuole. La questione interessa soprattutto chi lavora nel settore e vuole rispettare le regole senza rischiare sanzioni.

Il parere ANAC del 21 gennaio 2026 affronta una questione di particolare rilevanza tecnica nell'ambito degli appalti pubblici per forniture destinate al settore scolastico, specificamente riguardante l'applicazione degli articoli 14 e 58 del D.Lgs. 362023 in relazione alla suddivisione in lotti separati di forniture per laboratori scolastici nell'ambito di progetti FESR. Il parere è stato richiesto da un'istituzione scolastica nell'ambito del progetto "Scuola e competenze 2021-2027" per chiarire la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato le linee guida sul calcolo della soglia comunitaria per i laboratori scolastici.

