Come cambia la preparazione atletica nel calcio moderno

Da anni gli allenamenti cambiano, e anche i calciatori si preparano in modo diverso. La preparazione atletica ora si concentra su esercizi specifici, velocità e recupero, non più solo sulla resistenza fisica. Le squadre investono in tecnologie e metodi innovativi per migliorare le prestazioni, cercando di ridurre gli infortuni e aumentare l’efficienza in campo. La figura del calciatore si evolve, diventando più completo e preparato anche sotto il profilo fisico.

Per anni si è immaginato il calciatore come pura forza e istinto: chilometri macinati, fiato corto e muscoli tesi fino al novantesimo. Oggi lo scenario è completamente diverso. Il lavoro atletico non è più un semplice supporto, ma parte integrante della strategia di gioco, in grado di condizionare risultati, carriera e perfino valutazioni di mercato. Dietro a movimenti che sembrano naturali si nasconde una macchina organizzata fatta di scienza, tecnologia, nutrizione e monitoraggio continuo. Tecnologia e monitoraggio dei carichi. La prima grande rivoluzione è arrivata dagli strumenti di tracking durante allenamenti e partite.

