Come cambia la preparazione atletica nel calcio moderno

Da urbanpost.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni gli allenamenti cambiano, e anche i calciatori si preparano in modo diverso. La preparazione atletica ora si concentra su esercizi specifici, velocità e recupero, non più solo sulla resistenza fisica. Le squadre investono in tecnologie e metodi innovativi per migliorare le prestazioni, cercando di ridurre gli infortuni e aumentare l’efficienza in campo. La figura del calciatore si evolve, diventando più completo e preparato anche sotto il profilo fisico.

Per anni si è immaginato il calciatore come pura forza e istinto: chilometri macinati, fiato corto e muscoli tesi fino al novantesimo. Oggi lo scenario è completamente diverso.  Il lavoro atletico non è più un semplice supporto, ma parte integrante della strategia di gioco, in grado di condizionare risultati, carriera e perfino valutazioni di mercato. Dietro a movimenti che sembrano naturali si nasconde una macchina organizzata fatta di scienza, tecnologia, nutrizione e monitoraggio continuo. Tecnologia e monitoraggio dei carichi. La prima grande rivoluzione è arrivata dagli strumenti di tracking durante allenamenti e partite. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

come cambia la preparazione atletica nel calcio moderno

© Urbanpost.it - Come cambia la preparazione atletica nel calcio moderno

Approfondimenti su Calcio Moderno

La nuova psicologia delle scommesse nel calcio moderno: cosa cercano davvero i tifosi bianconeri

Trasparenza e analisi nel calcio moderno: perché contano davvero

Nel calcio di oggi, l’analisi delle partite è diventata una componente fondamentale per tifosi e appassionati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Azzurri, allenamento della Nazionale. Gigi Donnarumma pronto per Italia-Estonia

Video Azzurri, allenamento della Nazionale. Gigi Donnarumma pronto per Italia-Estonia

Ultime notizie su Calcio Moderno

Argomenti discussi: Boom a gennaio di visite dal dietologo (+40%): i buoni propositi del nuovo anno sono più forti della preparazione alla prova costume; Come diventare VFT (ex VFP4): Marina Militare, Esercito ed Aeronautica la guida sui Concorsi; Come diventare ASO, professione sempre più richiesta: a Roma una delle migliori scuole d'Italia; Seconda prova Maturità 2026: le materie possono sorprendere. Tutte le novità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.